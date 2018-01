Nikamor brez nagačene lisice

Številni so tako mahnjeni na svojega hišnega ljubljenčka, da ga imajo ves čas s seboj. Vendar Lisa Foxcroft iz okrožja Merseyside na severu Anglije kljub temu nekoliko izstopa, saj nosi s sabo nagačeno lisico. Žival je svojo življenjsko pot žalostno končala ob cesti, poginila je pod kolesi avtomobila. A smrt je ni ustavila, saj se še vedno potepa po svetu – potem ko je postala Lisino božično darilo. Lisa je bila nad darilom več kot navdušena, svojega novega ljubljenčka je poimenovala v skladu s praznikom. »Jezuščka sem dobila pred dvema letoma, papirje za posvojitev sem podpisala na silvestrovo leta 2015,« se je pošalila. »Bil je božični čudež, čarobno darilo prijatelja. Postala sem njegova mamica, ker je kot dojenček.«

Ljudje jo gledajo z začudenjem.

Kamor koli gresta, se ljudje obračajo in čudijo. Nekateri pristopijo in vprašajo, kaj za vraga počne. »Potem ko jim povem zgodbo, so zelo naklonjeni. Nekateri ga želijo potipati in se z njim fotografirati.«

Zanimivo je, da je Lisa veganka. »Lisička je poginila na cesti v prometni nesreči. Če je ne bi nagačili, bi strohnela. Zame je ohranjanje lepih živali umetnost. Ne nazadnje gre za spretnost, ki se razvija že od starodavnega Egipta.«

Nagačena lisica na pici

Za nameček ljubljenčka oblači v slavne ljudi, nato pa fotografije objavlja na spletu, kjer ima na tisoče sledilcev. Za lanski božič ji je fant poklonil nagačenega bobra Ainsleyja in s tem dokončno osvojil njeno srce. »Za prvi zmenek sva šla na tečaj gačenja in prepariranja miši v Liverpool. Vsak je nagačil svojo miško in ji izdelal oblekico. Moja je igrala klavir, Michaelova pa je vozila kolo. Me prav zanima, kaj me bo prihodnji božič čakalo pod jelko.«

