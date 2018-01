FOTO: Sosedska vojna za parkirna mesta

LJUBLJANA – Bralec Boštjan se je na nas obrnil z zgodbo, ki je gotovo znana marsikateremu prebivalcu blokovskih naselij, kjer nimajo zagotovljenih parkirnih mest. Poslal je fotografijo, posneto za Bežigradom, na kateri je vidno, kako je eden izmed njegovih sosedov parkirišče na zemljišču, ki je od mestne občine, vzel kar za svoje. Če na teh parkirnih mestih svoj avtomobil parkira kdo drug, mu v najboljšem primeru samo dvignejo brisalce, v najslabšem pa brisalce tudi ukradejo, je potožil.

V Ljubljani daljše plačevanje parkirnine

Vojne za parkirna mesta pa se utegnejo v prihodnje še zaostriti, saj so ljubljanski mestni svetniki pred dnevi podprli podaljšano plačevanje parkirnin. Po novem bo v širšem mestnem središču (coni 1) treba parkiranje plačati od petka do sobote namesto od 8. ure od 7. ure naprej. V soboto bo treba parkirnino plačati do 15. ure in ne več do 12. ure. Predlog občine uvaja tudi spremembe na parkiriščih Tivoli I in Tivoli II, kjer bo treba po novem parkirnino plačati do 22. ure, kar je dve uri dlje kot doslej. Občina uvaja tudi nova parkirišča na Metelkovi ulici, Dolenjski cesti, Slovenčevi ulici in v Tacnu.

Bi nas in naše bralce radi opozorili na nepravilnost ali zanimivost? Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .