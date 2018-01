To so zvezde, ki bodo nastopile v šovu Zvezde plešejo (1. del)

Spomladi na Pop TV prihaja druga sezona največjega televizijskega plesnega spektakla Zvezde plešejo. Podrobneje predstavljamo prvih 6 zvezd, ki se bodo borile za plesni globus.

1. NATALIJA GROS

Natalija Gros. FOTO: Pro Plus

Nekdanja plezalka Natalija Gros se rada pošali, da je le Z zamenjala za S in iz plezalke postala plesalka. Ples v oddaji ji pomeni izpolnitev otroških sanj: »Predvsem mi pomeni priložnost, da se naučim nekaj, kar sem si vedno želela, a nikoli ni bilo časa za to, hkrati pa sem se ukvarjala z drugim športom, ki je kasneje postal tudi moj poklic – s športnim plezanjem. Ples je bil v mojih mislih že od malih nog, ko sem prebrala vse knjige otroške zbirke Baletni copatki. In vedno sem sanjala, da bi nastopala v latinskoameriških plesih,« je priznala.

2. ROK KUNAVER

Rok Kunaver. FOTO: Pro Plus

Igralca Roka Kunaverja ste na Pop TV že spoznali, saj je igral v seriji Usodno vino. Rok je po duši adrenalinski navdušenec, zato ni čudno, da je tudi poziv na ples z veseljem sprejel: »To je zame velik izziv, malo me je tudi strah, ampak to je ta pozitivni strah, ki mi povzroča vznemirjenje, in vem, da se bomo noro zabavali.« Ples mu pomeni način izražanja, od sezone pa pričakuje veliko zabave, norih trenutkov, smeha, solz in potenja.

3. GORKA BERDEN

Gorka Berden. FOTO: Pro Plus

Ženske igralske vrste bo zastopala Gorka Berden. Igralka je razpeta med Ljubljano in Parizom, kjer živi njen fant. O plesnem spektaklu pravi: »To je zame nekaj čisto novega, drugačnega. Velik izziv in priložnost, da se naučim raznih plesov, drže in discipline. Pričakujem edinstveno izkušnjo, ki se je bom spominjala vse življenje.« Gorka pravi, da je ples univerzalna komunikacija in najraje pleše na zabavah oziroma žurih: »Po nekaj pijačah smo vsi veseli in sproščeni, tako da večina ljudi pleše, skupaj ali vsak zase, in smo vsi del enega gibanja. Plesna energija se deli in je nalezljiva.« Nazadnje je plesala doma – improvizirano. In si ob plesu prepevala refren pesmi.

4. DEJAN KRAJNC

Dejan Krajnc. FOTO: Pro Plus

Dejan Krajnc je radijski in televizijski voditelj ter v prvi vrsti pevec priljubljene glasbene skupine Poskočni muzikanti. Glasbo ima v krvi, tako da ni čudno, da je študent glasbene akademije. To pomlad se bo poleg glasbe ukvarjal še s plesom, česar se izjemno veseli: »Sodelovanje v največjem televizijskem šovu te pomladi zame predstavlja največji izziv v življenju do sedaj. Vedno sem in vedno bom hrepenel po televiziji in radiu. Glasba in ples mi predstavljata popolno življenje in tako lahko združim prijetno s koristnim.« Dejan pravi, da bo k oddaji Zvezde plešejo pristopil resno, saj je pred njim veliko dela, in kot pravi, zabavati ljudi je resen posel. Zaenkrat se najraje zavrti v ritmih, ki so mu blizu, tako da sta na prvem mestu polka in valček. Ko ga vprašamo o maturantskem plesu, se mu usta razlezejo v nasmeh: »Nikoli ga ne bom pozabil. To je bil res poseben dan. Lahko bi ga primerjal s pripravami na poroko, saj je moralo biti vse 'tipi-topi'. Maturantski ples smo imeli v petek, domov pa sem prišel v nedeljo.«

5. WERNER

Pevec Werner. FOTO: Pro Plus

Pevca Wernerja zagotovo vsi poznamo po ponarodeli pesmi Ne gane me. Ples bo za Wernerja velika preizkušnja: »Zelo rad plešem, žal pa nimam niti ene ure v plesni šoli za seboj. Pri glasbi je po navadi tako, da tisti, ki najglasneje pojejo, v glavnem nimajo posluha, imajo pa veliko srce in to se skozi petje občuti. Zdi se mi, da je v tem trenutku tako tudi pri mojem plesanju.« Wernerja lahko že razglasimo za najvišjega plesalca te sezone, saj v višino meri 198 centimetrov, zato ga pred plesom obhaja nekaj strahov: »Najbolj se bojim, da bom učinkoval lesen, a po videnem v prvi sezoni, kako so profesionalne plesalke odlično opravile mentorsko delo, sem prepričan, da bo moja soplesalka tudi mene naučila pravih gibov.« Pevec nam je še zaupal, da se je v mladosti najraje vrtel na Lambado, temperamentne ritme ima očitno v krvi, saj je tako tudi izbral pesem, na katero si želi zaplesati v oddaji: »Rad bi zaplesal na pesem Despacito, ker je nabita z erotiko.«

6. SANJA MODRIĆ

Sanja Modrić. FOTO: Pro Plus

Leto 2017 je bilo pri športni novinarki Sanji Modrić zaznamovano s košarkarskim evropskim prvenstvom, s katerega se je slovenska reprezentanca vrnila z zlato medaljo. Zdaj je Sanja na pragu čisto drugačnega izziva, v katerem bo ona tekmovala: »To je zame izpolnitev želje.« Sanja pričakuje, da se bo zabavala in naplesala: »Ne obremenjujem se s tekmovalnim delom šova, želim si, da v času, ki ga bom preživela v oddaji, zberem čim več plesnega znanja in spoznam nove zanimive ljudi.« Novinarka nam je še zaupala, kaj ji pomeni ples in kdaj je najpogosteje na plesišču: »Zame je to način, kako se sprostim in odklopim. Po navadi plešem, ko grem ven s prijateljicami, na porokah, pogosto pa zaplešem tudi doma, brez posebnega razloga.«