Tri mesece obsedeno hujšali, zdaj pa se mastijo  

Udeleženci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija so se minule tri mesece potili in na vse pretege hujšali. Najuspešnejši je bil Bojan Papež, ki je izgubil kar 74 kilogramov in domov odnesel ček za 50.000 evrov. V času skupnega bivanja pa so med njimi spletle in stkale posebne vezi, zato se mnogi družijo še zdaj, ko je šova že konec. Prav posebno srečanje pa je za svoje kolege organiziral zmagovalec Bojan, ki je vse skupaj povabil na svojo turistično kmetijo in pripravil konkretno pojedino.

Kakšne dobrote sta pripravila Bojan in njegova partnerica Urška, si oglejte v fotogaleriji.