Človekoljubni čut posreduje hčerkama

Ni skrvnost, da je Angelina Jolie zelo dejavna na področju zaščite človekovih pravic. Očitno si zvezdnica želi, da bi svoj človekoljubni čut posredovala tudi svojima hčerkama, 11-letni Shiloh in 13-letni Zahari. Zato je dekleti vzela s sabo na obisk begunskega taborišča Zataari v Jordaniji. Tam sta se otroka 42-letne lepotice spoznala s Sirci, ki so morali zaradi vojne, ki traja že sedem let, zapustiti svoj dom. »Moji hčerki Zahara in Shiloh sta me prosili, ali lahko danes prideta z menoj,« je povedala igralka. »Pogovarjali sta se in igrali s svojimi vrstniki, katerih družine so bile pregnane. Konec koncev gre za otroke, ki imajo iste želje in tudi pravice kot otroci drugod po svetu.«

Hollywoodska zvezdnica je poudarila, da je večina beguncev že porabila svoje prihranke.

Angelina je javno obsodila pomanjkanje politične in diplomatske volje, da bi končali nasilje. Igralka, ki je posebna odposlanka Združenih narodov, je s svojo prisotnostjo pritegnila veliko medijske pozornosti in okrcala slabe življenjske razmere v taborišču, ki je slabo uro vožnje od sirsko-jordanske meje. »Tesno mi je pri srcu, ko se vrnem v Jordanijo in sem priča tegobam in travmam med sirskimi begunci, medtem ko je vojna stopila v osmo leto. Združeni narodi so globoko hvaležni Jordancem za njihovo radodarnost in človekoljubnost.«

42 – letnica je dejavna na področju dobrodelnosti.

VJordaniji, Libanonu, Turčiji in Iraku je približno pet milijonov sirskih beguncev. Hollywoodska zvezdnica je po obisku povedala, da jih je večina že porabila svoje prihranke in živi z manj kot tremi evri na dan. »To pomeni, da družine nimajo dovolj hrane, otroci so brez zdravstvene oskrbe, mlada dekleta so ranljiva in jih zgodaj silijo v poroko.« Joliejeva je še poudarila, da humanitarna pomoč ni dolgoročna rešitev, in spomnila, da se je vojna začela, ko so Sirci zahtevali več človekovih pravic. V begunskem taborišču Zataari živi skoraj 80.000 ljudi, številni že več let.