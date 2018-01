Druga ji je rodila otroka, ona se pa slači

Razstrupljanje je lahko tudi slastno

Založba Mladinska knjiga je v teh dneh izdala priročnik francoske dietetičarke in nutricionistke Lucie Reynier Razstrupljanje: Detoks: 40 receptov za vse letne čase, namenjen tistim, ki želijo v svoj življenjski slog vnesti (bolj) zdrave navade. Za težkokategornike zdravega življenja bo nemara premajhen izziv: priporočeni jedilniki so daleč od strogih postov z juhami in zelenjavnimi in