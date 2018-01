FOTO: Neobičajna poteza Melanie Trump

Donald Trump je sinoči nagovoril kongres in predstavil svojo predsedniško vizijo, a veliko pozornosti je ponovno požela prva dama ZDA Melania Trump.

Poklon feministkam?

Melania je bila oblečena v belo (barva, povezana tudi s sufražetkami) in hlače (opazovalci so hitro pripomnili, da bi kaj podobnega oblekla tudi Hillary Clinton), v nasprotju z dolgoletno tradicijo pa je prišla v kongres ločeno od moža, da bi tam sprejela svoje goste, ki so nato med nagovorom sedeli v njeni bližini.

Besna zaradi njegovega skakanja čez plot?

Če gre verjeti pisanju The New York Posta pa je Trump lahko srečen, da ga je Melania sploh prišla poslušat. Časnik namreč piše, da ji je pred časom prekipelo zaradi moževega domnevnega prešuštvovanja s pornoigralko Stormy Daniels. To se je menda zgodilo že pred desetletjem, le nekaj mesecev po rojstvu Barrona Trumpa, vendar naj bi bil to razlog, da Melania moža ni spremljala ba Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu.