Podeljevanje grammyjev je prespal

Ed Sheeran je razkril, da je, medtem ko je prejel dva grammyja, spal. Večeru blišča v New Yorku se je odrekel in raje ostal doma s svojo mačko. Glasbenik je na 60. podelitvi prestižnih glasbenih nagrad v Madison Square Gardnu osvojil dva zlata gramofona – za najboljšo solo pop izvedbo za Shape of You in za najboljši pop vokal na albumu za Divide. Kljub nominacijam podelitve ni spremljal niti po televiziji v neposrednem prenosu. Kot pravi, je noč preživel doma s svojo mačko in je odšel spat, še preden so mu na odru čez lužo namenili nagradi. Dan po dogodku je 26-letnik objavil na spletu fotografijo svoje mačke. »Zbudil sem se ob novici, da sem včeraj zvečer prejel dva grammyja,« je zapisal v komentar in dodal: »Hvala! Tale mala kepica dlake izvaja svojevrstni praznični ples, veliko ljubezni vsem, xx.«

Britanski glasbenik se je s tem, ko je manjkal na prireditvi, srečno izognil precej zoprni situaciji, ki bi ga doletela, če bi sedel v dvorani. Potem ko je iz zvočnikov zazvenelo, da je on dobitnik grammyja za najboljšo pop solo izvedbo, se je iz občinstva zaslišalo negodovanje. Govori se, da naj bi nestrinjanje izrazili Keshini oboževalci, prepričani, da si nagrado s pesmijo Praying bolj zasluži ameriška pevka. Gre za pesem, navdih za katero je bil pevkin boj, da bi premagala posledice spolne zlorabe. Poleg Keshe in Sheerana so bile v kategoriji nominirane še Kelly Clarkson, Pink in Lady Gaga. Ali je bila slednja med tistimi, ki so ob Sheeranovi zmagi glasno izrazili nasprotovanje, ni znano, je pa pevka svoje mnenje jasno izrazila na družabnih omrežjih. »Praying in Million reasons, dve močni in vplivni pesmi, sta izgubili proti generični radijski krmi, kot je Shape of You. Dobro opravljeno, Recording Academy,« je bila cinična.

Evan Agostini/Invision/AP Z Angleževo zmago se ni strinjala niti Lady Gaga.

Čeprav ga vsi očitno nimajo radi, je Ed Sheeran ena največjih pop zvezd našega časa. Britanec je s prvima dvema albumoma, 2012's + in 2014's x, po podatkih Nielsen Music ustvaril skoraj tri milijarde ogledov ter na spletu prodal več kot 20 milijonov prenosov svojih pesmi. Njegov zadnji singel Shape of You je zasedal vrh Billboardove lestvice pet tednov skupaj, Sheeran pa je postal prvi glasbenik, ki mu je uspelo kot debitantu priti med prvih 10 z dvema pesmima hkrati – druga je Castle on the Hill.

Sheeran je sicer velik ljubitelj mačk. Prvemu mačku, ki ga je posvojil, je ime Graham, glasbenik ga je rešil pred najverjetnejšo evtanazijo, drugi pa je Stuart, lastnik mu reče tudi Bubu.