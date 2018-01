Aleksandar Repić v arest, ker je skakal po marici

LJUBLJANA - LJUBLJANA – »Hvala za prijaznost in lep dan.« Tako je Aleksandar Repić po slišani sodbi, ki bi ga morala strezniti, včeraj zapustil sodno dvorano. Danes že napol ugasla slovenska zvezda facebooka, ki je skupaj s Petrom Martićem zakrivila številne potegavščine in jih v živo prenašala prek spleta, mora za eno leto in 10 mesecev za prave rešetke, ne tiste pred vhodom v ljubljansko okrajno sodišče, kjer se je z Martićem ob začetku sojenja veselo nastavljal fotoaparatom.

Ljubljanska okrajna sodnica Tanja Lombar Jenko je sklenila, da sta fanta, sicer znana pod vzdevkom Pici (Repić) in Pero (Martić), tista, ki sta s skakanjem po policijski marici pred diskoteko Top 6 v središču Ljubljane 10. oktobra 2015 med 3.35 in 3.40 storila kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. O tem jo je prepričal posnetek, ki sta ga obtožena objavila na svojem profilu na facebooku. Izvedenec ju na njem ni prepoznal in je, kot je opozorila obramba, ocenil, da je malo verjetno, da sta na njem obtožena, a sodnica se je kljub temu oprla na pričanje policista, ki je na posnetku po dogodku prepoznal Repića, saj je mesec prej z njim opravil razgovor. Spomnila je, da se na njem sliši besede Pici in opazi Martićevo zapestno uro, ki jo je mogoče na njem videti tudi na drugih posnetkih. Hkrati je opozorila na njun »čuden odnos do policije« in sledila tožilstvu, ki je spomnilo, da sta obtožena na zaslišanju na policiji omenjala, da bi bil lahko kriv srbski pevec Amar Jašarspahić, znan pod vzdevkom Gile. Kot izhaja iz uradnega zaznamka, je Repić povedal, da je bil Gile v lokalu skupaj z njim, nakar se je Gile preveč napil in je hotel v naslednji lokal, obtoženi pa tega ni hotel. »Nič od tega ni res. Zasliševanje policije sem razumel kot norčevanje iz nas, pa sem se tudi jaz malo pošalil na ta račun. To sem res rekel, a ni res. Marsikaj sem že rekel, pa ni bilo res. Pa ne na sodišču, ampak na policiji,« je bil na začetku sojenja jasen Repić. Vse to po mnenju tožilstva kaže na njuno norčevanje iz organov pregona.

Obsežna kartoteka

Aleksandar Repić bi se zaporu še lahko izognil, če ne bi imel, kot je opozorila sodnica, obsežne kartoteke. Lani je bil pogojno obsojen na 1 leto in 5 mesecev pogojnega zapora. To pogojno kazen mu je sodišče zdaj preklicalo in jo združilo z včeraj izrečenimi 6 meseci zapora ter mu na koncu izreklo enotno zaporno kazen 1 leta in 10 mesecev zapora.

Kako površno je v tem primeru ravnala policija, pa je opozorila obramba, ki bi najraje videla oprostilno sodbo. Poškodbe na kombiju so opazili šele pet dni po dogodku in jih niso fotografirali. Sprva niso opazili niti napisa Pičke na sprednjem pokrovu vozila, češ da je bilo preveč umazano (ker dokazov, da bi obtožena to na avto napisala, ni bilo, tega sodnica v sodbi ni upoštevala). Na posnetku se ne vidi, da bi kdo skakal po strehi vozila. Poleg tega so priče po mnenju obrambe potrdile, da sta bila obtožena takrat vseskozi v diskoteki. Martić, ki jo je odnesel s 5-mesečno pogojno zaporno kaznijo s preizkusno dobo 3 let, bi moral biti »popolni norec«, da bi z Repićem skakal po vozilu in storitev kaznivega dejanja objavil na facebooku, je sklenila obramba.