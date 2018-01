PODČETRTEK – V torek ob 6.30 je na Zdraviliški cesti v Podčetrtku prišlo do čelnega trčenja dveh osebnih vozil. V nesreči se je ena oseba huje poškodovala, reševalci NMP Šmarje pri Jelšah so jo prepeljali v SB Celje. Posredovali so gasilci PGD Steklarna in Podčetrtek, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozil, poroča uprava za zaščito in reševanje.