RADOVLJICA – Ob 14.08 sta na cesti Radovljica–Lesce (občina Radovljica) trčili osebno in kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj in GARS Jesenice, kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator in očistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Radovljica in Bled, poroča uprava za zaščito in reševanje.