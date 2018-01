Po uboju Gašperja Tiča šel z nožem pod prho

LJUBLJANA – Enaindvajsetletni Stefan Cakić iz Zaloga je včeraj sporočil, da še ne bo pojasnil, zakaj je v resnici umoril 44-letnega gledališkega igralca Gašperja Tiča. »Ne počutim se namreč najbolje. Ponoči sem slabo spal, imel sem hud zobobol. Vztrajam pri tistem, kar sem povedal pred preiskovalno sodnico.«

Ni bilo posiljevalske droge

Tožilka Tamara Gregorčič je na začetku sojenja pred velikim kazenskim senatom okrožnega sodišča predstavila obtožbo: »Očita se mu, da je 18. junija 2017 v jutranjih urah s kuhinjskim nožem, katerega rezilo je bilo dolgo 33 centimetrov, Gašperja Tiča večkrat zabodel v vitalne dele telesa ter mu prizadejal 17 vbodnih ran in obrambnih ureznin.« Zaradi dveh globokih vbodnin, ki sta Tiču prebodli pljučno krilo in vranico, je ta izkrvavel. »Dejanje je Cakić storil bistveno zmanjšano prišteven, saj je bil pod vplivom alkohola in kokaina.«

Posnetek klica na 113 razkrije tudi Cakićev glas; pove, da ga je prijatelj spolno zlorabil, posilil in ga k odnosom silil z nožem. Nato ga je on zabodel v samoobrambi.

Tožilka je nato za hip obmolknila, pogledala proti slom javnosti v sodni dvorani ter pomenljivo pripomnila: »Drugih substanc v telesu obtoženca ni bilo najdenih!« Jasno je, da je to povedala, da bi zanikala govorice, da je Tič Cakiću podtaknil posiljevalsko drogo in ga v svojem stanovanju v Trubarjevi ulici omamljenega spolno zlorabil.

Toda Cakić se je v Tičevem stanovanju kljub temu počutil zlorabljenega, je dejal pred preiskovalno sodnico.

Mladenič je leta 2015 kljub rosni mladosti nekaj časa celo preživel v tujski legiji, o življenju v Franciji pa noče preveč razpredati, »saj je bilo tam dosti nasilja in neprijetnih situacij«. Tam je začel uživati tudi kokain. A ta na njega deluje zelo slabo: »Ko jemljem kokain, izgubim kontrolo nad seboj in ne vem, kaj delam. Ko mi drugi dan kaj povedo, sploh ne morem verjeti, da sem kaj res počel.«

Tiča je spoznal v začetku lanskega leta, ko sta preživela »veselo, pijano in čustveno noč«, naslednjič so se njune poti srečale v noči na 18. junija v lokalu Box bar.

Tistega večera je bil Cakić s svojimi prijatelji v nekem lokalu, pil je laško pivo, kupil pa je tudi 0,4 grama kokaina in se hodil zadevat na stranišče. Proti jutri se je znašel v Box baru, v katerem je bil tudi Tič s svojima prijateljema. Ostala sta sama, Stefan se je dobro počutil v Gašperjevi družbi, celo tako dobro, da je stopil do šanka in mu na listič napisal prijateljsko pesmico.

Po uboju je bilo veliko govora o tem, ali bo sojenje Stefanu Cakiću sploh odprto za javnost. Tožilstvo je izključitev predlagalo že v obtožbi, in sicer zaradi varovanja Tičeve družine, Cakićev odvetnik Gorazd Fišer pa včeraj zaradi varovanja klienta in njegove družine. Fišer je imel ob tem tudi neobičajen pomislek: »Glede na to, da je vsem znano, kakšne spolne preference je imel pokojni, ne bi rad, da mojemu klientu sodi oseba z istimi spolnimi preferencami. Jaz pa ne morem spraševati članov senata, kako so spolno usmerjeni.« Senat se je umaknil na posvet, glavni sodnik v tej zgodbi Ciril Keršmanc je nato sporočil odločitev: »Glavna obravnava se nadaljuje in je javna.«

Pa ga je Tič tam osvajal, sta se kaj pogovarjala o spolnosti? »Hm ... Ne vem, ne spomnim se.«

Cakić sicer pravi, da mu je igralec že ob prvem srečanju povedal, da je istospolno usmerjen. »Jaz sem pa spolno normalen, do istospolnih sem imel vselej slab odnos, a po pogovoru z Gašperjem sem začel na te stvari gledati normalno. Še zafrkaval sem ga zaradi tega,« je dejal v preiskavi.

Na stranišču tega lokala naj bi se skupaj zadevala s kokainom, vendar pa, tako vsaj trdi Cakić, mu tam začenja zmanjkovati filma. »Naprej ga celo sploh ni več, je samo nekaj slik oziroma flešev.«

V enem od njih se spominja, da odhaja iz Box bara in da je hotel domov. Ne ve, kako se je znašel v Tičevem stanovanju, ne ve, kaj sta tam počela.

Naslednja slika: »Zbudil sem se v nekem prostoru, gol in z občutkom nemoči, velike bolezni, mučenja, spolnega zlorabljanja. Imel sem občutek, da me je slekel in da me spolno nadleguje. Ne vem pa, če se me je sploh dotikal. Bil sem močno prestrašen, občutil sem bolečino, izgubo dostojanstva, želel sem umreti. Kot bi neki demoni prišli vame.«

Slišal je zvoke smrti

V slikah, ki si sledijo v Cakićevem spominu, so naslednje podrobnosti: »Ko sem se torej zbudil, Tiča ni bilo nikjer. Stopil sem do umivalnika in si natočil vodo. Vem, da sem nekaj rekel, ga besedno napadel, bil sem jezen. Potem je slika, kako je Tič z nožem obrnjen proti meni. Ne vem, kaj je hotel narediti z njim. Prestrašil sem se, da bom umrl. Naslednja slika je, da ima v rokah stol. Potem pa je že ležal na tleh, ves je bil krvav in jaz sem v neki mali in neznani sobici stal z nožem v roki. V naslednji sliki sem prav tako z nožem v roki pod tušem. Počutil sem se umazanega, pa ne zaradi blata ali krvi, počutil sem se umazanega znotraj, v sebi. Začel me je prevevati občutek, da se je zgodilo nekaj slabega, strašnega. Prvič sem pomislil, da bi se lahko to tudi realno zgodilo.«

Oblekel se je, »bilo je, kot da nekdo umira. Hotel sem ven, slišal sem neke zvoke, bili so to zvoki smrti. Prvega človeka, na katerega sem naletel, sem zaprosil, naj pokliče policijo. Vse skupaj je bilo kot v sanjah. Šele ko so prišli policisti in so šli noter, sem se zares zavedal, da se je nekaj zgodilo. Kaj sem povedal policistom, pa se spet ne spominjam.«

Zagrešil je torej uboj očeta dveh otrok, zaradi katerega mu preti od pet do 15 let zapora. Ker pa je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, se sme kaznovati tudi mileje. Ali je Cakić, ki je bil lani zaradi odvisnosti od mamil in duševnih težav tudi v psihiatrični bolnišnici, v preiskavi govoril resnico, se bo izkazalo v nadaljevanju sojenja.