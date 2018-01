Policija opozarja: Ne spuščajte je v hišo, gre za prevarantko!

IDRIJA – V torek je bila policija obveščena, da je neznana ženska v Idriji izkoristila zaupanje in trenutno nepazljivost oškodovanke ter v stanovanju izvršila tatvino zlatnine (zlati uhani). Okoli 11. ure se je namreč v njenem stanovanju zglasila neznana ženska in ji na vsiljiv način ponujala v prodajo različna oblačila, prtičke in kreme. Z ukradenimi predmeti je odšla neznano kam.

Policisti PP Idrija bodo na podlagi predloga za pregon navedenega kaznivega dejanja v zvezi z obravnavanim primerom podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ljudje so še vedno premalo previdni

V zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki policisti ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov z namenom preprečevanja morebitnega oškodovanja. Zelo pogosto se namreč dogaja, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo v njihove domove in jih nagovarjajo, da opravijo nakup, ponujajo različne storitve ali pa s pogovorom oškodovance zamotijo oziroma preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Nemalokrat so žrtve teh kaznivih dejanj starejše osebe, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bile žrtve premoženjskih kaznivih dejanj, kar otežuje preiskavo kaznivega dejanja.

Neznancev oziroma nepovabljenih oseb ne spuščajte v stanovanja, če so na primer vsiljivi ali se počutite ogroženi. Neznane osebe je treba v teh primerih imeti vedno pod nadzorom, saj pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oziroma nepazljivost in izvršijo tatvino vrednejših predmetov.

Če postanete žrtev kaznivega dejanja ali kakšnega drugega neljubega varnostnega dogodka, primer takoj prijavite policiji oz. pokličite na intervencijsko telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200 ali pa o tem čim prej seznanite vodjo policijskega okoliša v vašem oz. se zglasite na najbližji policijski postaji.

Do prihoda policistov ničesar ne premikajte oz. prijemate zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Policistom lahko pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz oziroma osebni opis storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake registracije …