Policijska preiskava: v ribniku na vrtu hiše našli mrtvega moškega

MARTINJE – V Martinju so policisti včeraj obravnavali utopitev 57-letnega moškega. Policijo je o tem obvestil klicatelj, so sporočili iz PU Murska Sobota. »Po zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je 57-letnik v drvarnici sekal drva in se pri tem posekal v dlan roke. Zaradi tega je odšel do bližnjega ribnika in si verjetno roko spiral v vodi ter padel v ribnik. Našel ga je sorodnik in ga pričel oživljati, vendar neuspešno,« so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.

Zdravnik na kraju utopitve znakov nasilja ni ugotovil in je odredil sanitarno obdukcijo na patologiji v SB Murska Sobota.