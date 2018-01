Zasuta Ivanka 45 minut klicala na pomoč

MLAKA PRI KRANJU – Na severnem obrobju gorenjske metropole je včeraj zjutraj, bilo je nekaj pred osmo uro, odjeknil glasen pok, ki se ga je slišalo nekaj kilometrov daleč. V eksploziji plina se je zrušila približno polovica stanovanjske hiše. Iz ruševin so po približno 45 minutah iskanja rešili poškodovano upokojenko Ivanko Šenk in jo odpeljali na zdravljenje v Ljubljano. Odjeknilo je tako silovito, da so bile poškodovane štiri hiše, iz katerih so gasilci evakuirali sedem prebivalcev. Delci lesa, stekla in kovinskih predmetov so odleteli več deset metrov daleč in pustili sledi na avtomobilih, parkiranih na Dolenčevi poti, moč eksplozije pa je uničila tudi okna in poškodovala pročelja sosednjih hiš.

27 gasilcev je bilo na terenu.

»Uboga Ivanka, sem pomislil takoj, ko sem pogledal proti sosedini, napol zrušeni hiši,« je slabo uro po dogodku, ki je porušil del hiše družine Šenk na Dolenčevi poti, pripovedoval bližnji sosed Jernej Boncelj. Ko je nekaj minut pred osmo jutranjo uro silovito počilo, je naš sogovornik takoj vzel v roke telefon in poklical na pomoč.

»Sprva nisem vedel, kaj se je zgodilo. Z ženo sva sprva mislila, da se je zgodila prometna nesreča, saj sva na dvorišču zagledala delce razbitin. Šele nato sva pogledala proti Ivankini hiši,« je še dejal Jernej Boncelj in med pogovorom nekajkrat ponovil: »Kar ne morem verjeti, kako močno je počilo in se zatreslo.« Pokazal je proti pročelju svoje hiše, v katero je ob eksploziji zapičilo večji plastični in tik pod njega še oster železni kos, ter se ozrl proti garažnim vratom v pritličju: »Bila so zaklenjena, pa jih je ob eksploziji kar odprlo.«

Ob opazki, da delčki, ki so ob eksploziji kot izstrelki leteli več deset metrov daleč, k sreči niso poškodovali koga od mimoidočih, je sogovornikova žena Katarina dodala: »Res sreča, da ni bil poškodovan še kdo. Veste, eden od sosedov, ki gre vsako jutro okoli osmih na sprehod, je bil ta čas na ulici. Povedal je, da ga je ob eksploziji kar obrnilo.«

Nekaj minut po klicu na pomoč so bili na Mlaki že gasilci in policisti, ekipe nujne medicinske pomoči in pripadniki civilne zaščite. »Poleg poklicnih gasilcev so bili na kraju dogodka tudi prostovoljni gasilci s Kokrice in iz Britofa. Takoj smo izvedli evakuacijo štirih objektov, v katerih je bilo sedem ljudi. Kraj so preiskali tudi kinologi, kajti sprva nismo vedeli, koliko ljudi je ujetih pod ruševinami,« je pozno popoldne pojasnil vodja gasilske intervencije Andraž Šifrer, poveljnik kranjskih poklicnih gasilcev.

Intervencija je bila zelo zahtevna, saj je bila hiša po eksploziji močno poškodovana, potrgalo je tudi vodovodne cevi.

Poleg 27 gasilcev sta ruševine natančno pregledovala tudi dva psa, izurjena za reševanje iz ruševin. Labradorko Tano je vodil kranjski poklicni gasilec Matej Bolka, labradorca Ajka pa domačin z Mlake Robert Anžič, ki je vključen v Klub vodnikov reševalnih psov Kranj.

Gasilci so po 45 minutah iskanja v ruševinah našli upokojenko. Kot je povedal poveljnik kranjskih gasilcev Andraž Šifrer, je bilo reševanje izjemno zahtevno: »Intervencija je bila tehnično zelo zahtevna, saj je bila hiša močno poškodovana. Pri reševanju smo uporabljali tudi dvižne blazine, motorne žage in hidravlično orodje. Objekt je bilo treba varovati in iz ruševin izkopati ujeto osebo. Poleg tega je eksplozija potrgala vodovodne cevi, zato je veliko težavo povzročala tudi voda, ki je začela zalivati objekt in delno že osebo, ujeto pod ruševinami. V reševanje, ki se je moralo odviti zelo hitro, smo vložili veliko napora.« Po neuradnih podatkih so poškodovano, ki je bila ves čas pri zavesti in je tudi klicala na pomoč, našli v kuhinji, in to tik ob štedilniku. Ob štedilnik se je baje zataknil porušen strop, ki je nad stanovalko naredil nekakšno streho in tako preprečil, da bi se nanjo usule gmote porušenega materiala.

»Potem ko so jo iz ruševin s tehničnim posegom rešili gasilci, smo jo na kraju dogodka oskrbeli reševalci. Ranjeno smo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center,« je pojasnil vodja medicinske intervencije Mitja Mohor. Dodal je, da so bile poleg ekip kranjske nujne medicinske pomoči zaradi obsega intervencije v pripravljenosti še sosednje reševalne ekipe kot tudi helikopterska nujna medicinska pomoč.

Iz šole v Žabnici evakuirali 120 otrok

Včeraj dopoldne so imeli kranjski poklicni gasilci in z njimi tudi policisti še eno intervencijo, povezano s plinom. V Podružnični osnovni šoli Žabnica se je okoli 10. ure sprožil alarm, ki je opozarjal na prisotnost plina v objektu. Vodja šole Nataša Ravnikar je pojasnila, da so iz objekta evakuirali 85 šolarjev in nekaj več kot 40 otrok, ki obiskujejo vrtec: "Dobro organizirani smo zapustili šolo, zaprli smo plinske ventile, obvestili center za obveščanje in otroke pozneje, ko so gasilci potrdili, da je varno, namestili v telovadnico." Vodja gasilske intervencije Tomaž Vilfan je pohvalil ravnanje vodstva šole: "Evakuacijo so izpeljali brezhibno, torej natančno tako, kot to storijo ob vsakoletni vaji, ki jo opravijo s člani PGD Žabnica." Gasilci so šolo pregledali in ugotovili, da v objektu ni bilo povečane prisotnosti plina. Zakaj se je sprožil alarm, (še) ni znano.

Kako uro po eksploziji, ko so bile reševalne ekipe še na kraju dogodka, smo nekaj kratkih besed spregovorili s hčerko ponesrečene upokojenke Ivanke Šenk, Suzano: »Bila sem že v službi, ko me je soseda poklicala in mi povedala, kaj se je zgodilo. Najbolj pomembno je, da je mama preživela.«

S kranjske občine so že sporočili, da bodo stanovalkama porušene hiše, če bo treba, uredili bivanje v občinskem stanovanju. Poskrbeli bodo tudi za statično presojo delno porušenega objekta, uredili bodo dostavo bagra in zagotovili zaščitno plastično folijo za prekrivanje ostrešja, ponudili so tudi pomoč pri selitvi in hrambi predmetov iz porušene hiše. »Hkrati so predstavniki civilne zaščite v stiku z zavarovalnico, da bi čim prej izvedla postopke ocene škode in bi stanovalci poškodovanih hiš v najkrajšem času lahko svoje domove popravili ter vzpostavili normalne bivalne razmere,« je po eksploziji, ki je odjeknila v primestnem naselju Mlaka, sporočila Mendi Kokot s kranjske občine.

Ko to poročamo, še ni znano, zakaj je odjeknila eksplozija. »Kolikšna je škoda, kaj vse je bilo poškodovano in kaj je razlog za dogodek, kriminalisti še preverjajo in vodijo postopek,« je delo policistov, ki se je potegnilo v pozno popoldne, opisal Bojan Kos s kranjske policijske uprave.