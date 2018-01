Poln vlak politikov trčil v smetarski avto

WASHINGTON – Zahodno od Washingtona je vlak, ki je peljal republikanske kongresnike, danes trčil v tovornjak za odvoz smeti. Pri tem je ena oseba umrla, ena pa je utrpela hujše poškodbe. Kongresniki in njihovi sodelavci niso poškodovani, so sporočili iz Bele hiše.

Na vlaku je bilo več deset republikanskih članov obeh domov kongresa, ki so bili na poti na vsakoletni strankarski tabor v letovišču Greenbrier v White Sulphur Springsu. Več politikov je prek twitterja že sporočilo, da so v redu. Nekateri so dodali, da so na pomoč po trčenju prihiteli varnostniki in zdravniki z vlaka, ki zdaj oskrbujejo poškodovance.

O nesreči so obvestili tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi sicer Greenbrier obiskal v četrtek.