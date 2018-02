VIDEO: V trčenju mrtva NBA-zvezdnik in njegova žena

LOS ANGELES – Ameriško javnost pretresa tragedija, ki se je zgodila v sredo v zgodnjih jutranjih urah v Los Angelesu in v kateri sta umrla nekdanji košarkar v NBA Rasual Butler (38) in njegova žena, r'n'b pevka Leah LeBelle (31). Po poročanju ameriških medijev je Butler izgubil nadzor nad vozilom, pokosil nekaj parkomatov in trčil v zid. Domnevajo, da je vozil kar trikrat hitreje, kot je dovoljeno, da je nenormalno divjal, pa je videti tudi po njegovem range roverju, ki je zdruznjen v harmoniko.

Butler se je uradno upokojil v sezoni 2015/16 v dresu moštva San Antonio Spurs. V svoji dolgoletni karieri je igral še v Miamiju, New Orleansu, Oklahoma Cityju, Los Angelesu (Clippers), Chicagu, Torontu, Washingtonu in Indianapolisu, njegovo NBA-povprečje pa je bilo 7,5 točke in 2,4 skoka na tekmo. Njegova žena Leah (Kanadčanka bolgarskega porekla) je zaslovela v tretji sezoni Ameriškega idola, leta 2012 pa je posnela samostojni album, ki ga je produciral Pharrell Williams (44).