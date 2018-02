Bila sem na zavodu in sama sem si našla službo. Kdo mi izplača nagrado?

LJUBLJANA – »Našla sem si službo. Zanima me, ali drži, da mi zdaj pripada nagrada oziroma neko nadomestilo?« To vprašanje nam je postavila bralka Maja. Preverili smo na ministrstvu, ki je pristojno za to, odgovor pa se glasi: »Če je oseba upravičena do denarnega nadomestila za brezposelnost, ima končano največ srednjo šolo ali gimnazijo in se zaposli za polni delovni čas, lahko poleg plače prejme še spodbudo za zaposlitev. Spodbudo za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila je uvedel spremenjeni in dopolnjeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-D, 32. člen; Uradni list RS, 55/2017), ki se uporablja od 21. 1. 2018. Podrobnosti so opisane na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.«

Koliko znaša spodbuda in koliko časa se prejema?

Znaša 20 odstotkov od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. Spodbuda se nakaže za pretekli mesec. Pri izplačilu spodbude se obračuna in plača akontacija dohodnine, ki znaša 25 odstotkov zneska spodbude.

Če prejmete denarno nadomestilo za več mesecev hkrati, se višina spodbude izračuna ob upoštevanju izplačila za zadnji polni mesec.

Spodbuda se prejema do izteka obdobja, za katero vam je bila priznana pravica do denarnega nadomestila, vendar še največ 12 mesecev po zaposlitvi oziroma tako dolgo, dokler oseba ostane zaposlena s polnim delovnim časom pri istem delodajalcu.

Upravičenost do spodbude preneha, če oseba zamenja delodajalca ali se ji skrajša delovni čas. Spodbuda se preneha izplačevati tudi pri skrajšanju delovnega časa zaradi uveljavljanja pravice do plačila prispevkov zaradi starševstva.

Kdo pridobi spodbudo?

Spodbudo za zaposlitev pridobijo tisti, ki so upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in se v tem obdobju zaposlijo za polni delovni čas, pri tem pa imajo:

nedokončano osnovno šolo,

doseženo osnovnošolsko izobrazbo,

doseženo nižjo poklicno izobrazbo ali

doseženo srednješolsko izobrazbo.

Kdo ni upravičen do spodbude?

če je oseba v programu javnih del sklenila pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del,

če je oseba v srednješolskem programu pridobila izobrazbo za naslednje deficitarne poklice (določene s politiko štipendiranja na podlagi zakona o štipendiranju): grafični operater, zlatar, kemnosek, računalnikar, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, elektrikar, avtokaroserist ali avtoserviser, pek ali slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, steklar, zidar ali klepar-krovec, izdelovalec suhomontažne gradnje ali tesar, slikopleskar-črkoslikar ali pečar, gozdar, gastronomske in hotelske storitve, dimnikar, grafični tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, strojni tehnik, elektrotehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, tehnik steklarstva, gradbeni tehnik, gozdarski tehnik, gastronomija in turizem, naravovarstveni tehnik.

Kako pridobite spodbudo?

Na podlagi pogodbe o dodelitvi spodbude, ki jo v podpis posreduje zavod za zaposlovanje. Podatke o zaposlitvi pridobijo iz uradnih evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ko oseba vrne podpisano pogodbo, je naredila vse potrebno za nakazovanje spodbude na svoj transakcijski račun (TRR).

Če denarnega nadomestila še oseba ni prejela, ji pogodbo za spodbudo pošljejo v podpis po prejetem izplačilu.

Do spodbude je oseba upravičena, tudi če se s polnim delovnim časom zaposli pri delodajalcu, ki pri zavodu uveljavi subvencijo za njeno zaposlitev.

