Ljudmila Novak odstopila z mesta predsednice NSi

LJUBLJANA – Svet stranke NSi je na današnji seji na mesto vršilca dolžnosti predsednika stranke imenoval Mateja Tonina. Ta bo zamenjal dosedanjo dolgoletno predsednico NSi Ljudmilo Novak, ki je na seji odstopila. »Želim si, da gremo skupaj naprej. Čaka nas odgovorna naloga, sama pa bom še naprej delala za to stranko in krščansko demokracijo v Sloveniji,« je še dejala Novakova. O Mateju Toninu pa je povedala, da je sposoben in pošten človek. »Prepričana sem, da z novo ekipo pride tudi nova energija. Sem za politiko sodelovanja, zato sem prepričana, da bo tudi Matej lahko pri tem naredil korak naprej. Držimo skupaj, saj bomo le tako močni,« je položila na dušo vsem članom stranke. Za konec pa je še dodala: »Vsem hvala za zaupanje skozi celotno obdobje mojega predsednikovanja in hvala tebi, Matej, da si sprejel to, da pelješ ta naš voz naprej.«

Novakova vajeti predala mlajši generaciji

Novi predsednik stranke se je v svojem nagovoru uvodoma zahvalil Ljudmili Novak za vso njeno delo. »Pred 10 leti sva začela delati skupaj. Nam mladim ste zaupali, dali ste nam priložnost in nam pustili, da lahko delamo. Prav tako ste Novo Slovenijo povezali v močno stranko. Uspelo pa vam je tudi nekaj, kar ni v Sloveniji še nikomur. Zunajparlamentarno stranko ste popeljali nazaj v parlament. Svojo veličino pa ste pokazali tudi danes, ko ključe stranke predajate mlajši generaciji,« je dejal Tonin. Dodal je, da ostaja zvest ključnim vrednotam krščanske demokracije. »Tako kot doslej bom zagovarjal socialno-tržno gospodarstvo, boljše poslovno okolje in dostopnejše zdravstvo. Želim pa tudi nekoliko modernizirati stranko, in sicer bi rad pri tem poudaril digitalizacijo Slovenije, odnos do narave in zdrav način življenja,« je še pojasnil. V svojo ekipo je izbral dva nova podpredsednika Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc, predsednik sveta pa Matjaž Trontelj. Vodja poslanske skupine je postal Jožef Horvat, mednarodni tajnik pa Federico Victor Potočnik.