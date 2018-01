Zapade ga lahko do en meter

LJUBLJANA – Oblačnost se bo danes širila v notranjost Slovenije, nekaj sonca bo le še na severu in vzhodu države. Popoldne se bodo v zahodnih krajih pričele pojavljati rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija.

V četrtek bo večinoma oblačno. V zahodni, južni in delu osrednje Slovenije bodo občasno padavine. Meja sneženja bo med 800 in 1200 metri nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah malo nad 0, drugod od 6 do 13 stopinj.

Možne težave v prometu

V petek pa prihaja prva obilnejša pošiljka snega. Petek se bo začel deževno, čez dan pa bo dež prehajal v sneg. Snežilo bo do sobote zjutraj. Sneženje je lahko sredi dneva razmeroma intenzivno, zato »kakšnih logističnih težav ne gre izključevati,« pravi dežurni meteorolog Brane Gregorčič.

Po nižinah lahko zapade 15 do 25 centimetrov snega. Najtoplejše bo v petek, tik pred fronto, ko bo okoli 5 stopinj, nato pa se bo spustilo do ničle. Minule dni je bilo čez dan 10 do 15 stopinj. »Ultra mrzla zima ne bo,« je še dejal Gregorčič.

Nastala bo večja nevarnost snežnih plazov v gorah, kjer lahko začne snežiti že v četrtek in bo do sobote zjutraj ponekod, predvsem v Julijskih Alpah, lahko zapadlo tudi do meter novega snega.

Bolj zimski februar

V soboto popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo. Kaže, da bo nedelja nekoliko lepša. Sledile bodo nekoliko bolj zimske razmere s temperaturami okoli 0 stopinj Celzija. Predvsem v prvi polovici naslednjega tedna lahko rahlo sneži tudi po nižinah. Pošiljka pa ne bo tako velika kot v petek.

Vsekakor pa bo februar veliko bolj zimski od januarja, sneg se bo obdržal, tako da bomo imeli po Sloveniji z izjemo Primorske zimsko pokrajino.