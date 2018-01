Drama na gori: Francozinjo rešili, Poljaka pustili

Na 8125 metrov visoki gori Nanga Parbat, ki se jo je zaradi zahtevnosti in nevarnosti prijelo ime morilska gora, se je konec tedna odvijala ena najbolj presunljivih dram v zgodovini alpinizma. V spektakularni reševalni akciji, precej neobičajni za te ekstremne višine, kjer se vsakdo lahko zanese le nase, so iz Diamirske stene rešili francosko alpinistko Elisabeth Revol, do njenega onemoglega soplezalca, Poljaka Tomeka Mackiewicza, pa niso mogli in so ga morali pustiti umreti.

Oslepel in omrznil

Potem ko sta v soboto zjutraj osvojila vrh, sta zaradi njegovih zdravstvenih težav obtičala v vršnem delu na 7200 metrih nadmorske višine. Tomek zaradi snežne slepote in podhlajenosti ni več mogel sestopati, zato mu je Elisabeth postavila šotorček in se začela spuščati po pomoč. Poklicala je prijatelje v baznem taboru, ti pa so organizirali bliskovito reševalno akcijo, v kateri je sodelovala pakistanska vojska. Ta je z vojaškim helikopterjem pobrala ekipo poljskih alpinistov, ki so bili tik pred zimskim vzponom na sosednji K2, in jih v soboto ob 17.30 po lokalnem času odložila na višini okoli 4900 m, višje namreč helikopterji zaradi redkega zraka ne morejo leteti. Dva vrhunsko natrenirana alpinista, Denis Urubko in Adam Bielecki, sta se kljub temi in grozečemu viharju nato začela vzpenjati proti Elisabeth in Tomeku, druga dva pa sta uredila šotor in vse potrebno za oskrbo poškodovanih alpinistov. Denis in Adam sta v samo osmih urah premagala izjemno zahtevni ledeni kuloar in na višini 6026 m naletela na popolnoma izčrpano Francozinjo, ki se je sama spustila kar za 1000 metrov. "Vesela sva, da te vidiva," je skozi temo in močan veter zavpil Denis, nato sta dve uri počivala, potem pa sta Elisabeth pomagala na poti navzdol v življenje.

V nedeljo zgodaj zjutraj je reševalna ekipa sporočila, da je Revolova rešena, ob pol enajstih so jo že iz baznega tabora s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Islamabadu. Žal pa njen soplezalec, ki mu je na goro uspelo splezati v sedmem poskusu, ni imel te sreče. Nanga Parbat je namreč zajel vihar in vzpenjanje na višino 7200 m, kjer je ostal ujet, bi bilo prenevarno za reševalce. "To je bila zelo težka in zelo boleča odločitev. Globoko smo užaloščeni. Žal nam je, a nobene možnosti ni, da bi pomagali Tomeku. Vse naše misli so pri njem, njegovi družini in prijateljih. Vsi jočemo," so sporočili alpinisti iz baznega tabora.

Oče verjame, da je še živ

Podobne drame so se že večkrat dogajale v Himalaji, a posebno razsežnost tej dajejo tudi družabna omrežja. Takoj potem, ko so se pojavila prva poročila o dogajanju na pobočju morilske gore, so se na pobudo Mashe Gordon na spletni platformi GoFoundMe začeli zbirati prispevki za reševanje in v samo nekaj urah so zbrali neverjetnih 100.000 od potrebnih 150.000 evrov, vsota pa še kar narašča. Veliko večino vsote so zbrali Tomekovi rojaki Poljaki, in če se je najprej zbiralo za reševanje obeh alpinistov, so zdaj vse misli in molitve usmerjene k Tomekovi družini.

Nekateri pa včeraj kar še niso mogli verjeti, da so morali alpinisti prekiniti reševalno akcijo. "Denar, ki smo ga prispevali, je bil za reševanje obeh, ne samo za eno. Dovolj denarja je, da pošljete še en helikopter po Tomeka. Prosim, naredite to, Tomekov oče bi to rad, saj verjame, da je njegov sin še živ. Nihče ne more trditi, da je že mrtev. Čudovito je, da je ona preživela, a čas je, da greste še ponj. Časa zmanjkuje..."

Žal gre le za lažno upanje in Tomek bi morda res lahko po čudežu preživel, če gore, ki jo je le osvojil v sedmem poskusu, ne bi prav včeraj zajel orkanski snežni vihar, ki se po napovedih ne bo polegel prej kot v petih dneh. V Himalaji so se že dogajali čudeži, vendar pa nihče več ne verjame, da se bo zgodil Tomeku. Tudi njegova žena ne, ki je ostala s tremi otroki. "Hvala za vse, vedno boš z nami in vedno te bom ljubila," se je od svojega moža poslovila Ana in na svojem profilu na facebooku ponosno objavila novico, da je njen mož le dosegel vrh gore, v katero je bil zaljubljen. Tina Horvat