Namesto filma šolarjem predvajali pornič

V osnovni šoli v Birminghamu se je zgodila neprijetnost. Otrokom so namreč namesto filma Medvedek Paddington 2 pokazali pornografski film. Učitelji so morali v zadregi pojasnjevati staršem otrok, starih osem in devet let, zakaj so njihovi malčki namesto kosmatega medvedka gledati gole ljudi.

Nekateri imajo travme

Šola je v pismu staršem pojasnila, da so odpovedali filtri, ko so skušali prek spleta predvajati film. Starši pa so besni predvsem zato, ker so o spodrsljaju izvedeli od svojih otrok in ne od šole. »Gnusi se mi, da sem o tem slišal iz ust svojega otroka, ker vem, da je to videl. Ne pričakuješ, da bo kaj takega videl v šoli. Trudiš se, da kaj takega ne bi videl doma. Nekaterim otrokom se je zdelo smešno, nekateri pa imajo travme,« je za britanske medije povedal eden izmed staršev.