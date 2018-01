Poginulega kita so potopili pri Lošinju

LOŠINJ – Hrvaški Inštitut Modri svet (Plavi svijet) je sporočil, da so pred dnevi blizu Lošinja odkrili poginulega kita. Z morskega dna ga je potegnil lošinjski ribič z mrežo in odvlekel do majhnega otoka Male Orjule. Poginulega sesalca so pregledali uslužbenci inštituta: ugotovili so, da je mlada samica brazdastega kita (Balaenoptera physalus), dolga 11,7 metra. Ker so velikega kita opazili 6. januarja pri Rovanjski, poznavalci domnevajo, da gre za prav to žival.

Čeprav je samica zelo dolga, je še mlada: novoskoteni kiti so dolgi od pet do šest metrov, z materjo pa ostanejo od šest do osem mesecev. V tem času zelo hitro rastejo, ko se ločijo od mame, so dolgi od 10 do 12 metrov. Uslužbenci Inštituta Modri svet med pregledom niso našli zunanjih poškodb, ki bi kazale na morebiten vzrok smrti, so pa na telesu samice našli več parazitskih rakov, ki se med razvojem z enim delom telesa zakopljejo v podkožno tkivo kitov, pojav teh parazitov v večjem številu pa kaže tudi na manjšo odpornost imunskega sistema poginule živali. Ta je bila videti suhljata, strokovnjaki menijo, da je najverjetneje poginila zaradi izčrpanosti.

Inštitut bi rad ohranil okostje živali, ki je tudi zaradi velikosti niso mogli potegniti na suho ter v skladu z veterinarskimi in sanitarnimi predpisi prepeljati na kraj, kjer bi opravili obdukcijo in očistili okostje. Tako so se odločili žival pustiti v morju, kjer se bo okostje očistilo po naravni poti: samico so ovili v mreže, da bi ohranili vse kosti, ter potopili 20 metrov globoko pri Lošinju. Raziskovalci pa bodo v naslednjih mesecih redno nadzorovali stanje in dokumentirali proces razgradnje.