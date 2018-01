Volkswagen želel prikriti rezultate spornih testiranj na opicah

BERLIN – Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je po poročanju nemškega časnika Bild želel prikriti rezultate spornih testiranj na opicah, saj ima dovolj težav zaradi dizelskih motorjev. Iz Daimlerja, ki je prav tako financiral sporni raziskovalni projekt, pa so sporočili, da so odpustili zaposlenega, ki je sodeloval pri raziskavah. Po navedbah časnika je bil namen raziskave potrditi, da so izpusti dizelskega motorja pri modelu beetle manj škodljivi od tistih, ki jih povzroča motor starejšega Fordovega poltovornjaka. Izkazalo se je, da to ne drži, čeprav je bila v beetlovem motorju nameščena naprava, ki je med testiranji znižala raven izpustov okolju škodljivih plinov. Nekatere opice, ki so vdihavale škodljive pline, so bile namreč dovzetnejše za vnetja, kar so ugotovili z analizo njihove krvi.

Volkswagen je zaradi afere že suspendiral svojega glavnega lobista Thomasa Stega, ki je »prevzel polno odgovornost«. Danes so podoben ukrep izvedli tudi pri Daimlerju, kjer je službo izgubil vodja oddelka za varovanje okolja Udo Hartmann. »V celoti bomo preverili dejstva in zagotovili, da se takšne stvari ne zgodijo več,« so poudarili pri Daimlerju. Dodali so, da je pristop te raziskovalne skupine v nasprotju z njihovimi vrednotami in etičnimi načeli.

Po navedbah časnikov Süddeutsche Zeitung in Stuttgarter Zeitung je evropska raziskovalna skupina za okolje in zdravje v prometnem sektorju, ki danes ne deluje več, leta 2012 v Aachnu merila učinke vdihavanja dušikovega monoksida na 25 ljudeh. Minuli teden je New York Times poročal, da je ista organizacija leta 2014 v ZDA izvajala poskuse na opicah: 10 so jih zaklenili v komoro, v katero so dovajali dušikov monoksid, opice pa so ga med gledanjem risank vdihavale.

Novica je sprožila plaz kritik. Ostro se je odzvala tudi nemška vlada in sklicala sestanek s predstavniki vpletenih družb, na katerem naj bi od njih zahtevali pojasnila.