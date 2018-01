Česa nikoli ne smete prati v pralnem stroju

Pralni stroj je nepogrešljiv gospodinjski aparat, vendar vsega v njem ne smete prati vsega, kar vam pride na misel. Bodite pozorni na tkanine, vrsto oblačil in tudi na predmete, ki lahko med pranjem ostanejo v žepih in poškodujejo vašo napravo. Kaj v njej ne sme pristati?

Kovanci

Vsakič, ko perete hlače, jopice in jakne, preverite, kaj je v žepih. Med pranjem lahko denimo kovanci zaidejo v filter ali vodno črpalko ter zamašijo odtočne cevi in onemogočijo napravi, da bi dokončala pranje. Prav tako lahko poškodujejo steklo na vratih stroja in njegove druge vitalne dele.

Madeži vnetljivih snovi

Včasih med točenjem bencina na črpalki nekaj tega pristane na oblačilih ali madeže na njih povzročijo druge vnetljive snovi. Oblačila z njimi je priporočljivo najprej dobro splakniti na roke, saj lahko v kombinaciji z detergentom in vročo vodo ti madeži privedejo celo do manjše eksplozije.

Modrčki

Zaponke modrčkov se lahko ujamejo v druge tkanine in jih poškodujejo, prav tako lahko kovinska kost, ki podpira košarice, poškoduje druga oblačila ali notranjost stroja. Modrčki bodo nedvomni dlje lepi, če jih boste prali na roke, prav tako boste s tem pred okvarami zavarovali pralni stroj.

Ključi

Ključi ali podobni kovinski predmeti, ki med pranjem ostanejo v žepih oblačil, lahko poškodujejo boben, vrata stroja in kose, ki se perejo skupaj z njimi.

Odeje in ležišča hišnih ljubljenčkov

Na njih je veliko dlak, ki se lahko prilepijo na boben ali celo zamašijo odtočne cevi in črpalko pralnega stroja, vi pa morate zato, da bi se jih znebili, poklicati servis.

Predpražniki za dom

Pranje preprog in predpražnikov z gumijasto površino ni dobra ideja. Med pranjem se guma poškoduje in nalomi, koščki pa pridejo v filter in črpalko ter ovirajo delovanje stroja.

Superge

Škoda bo večja na sami obutvi kot na stroju. Lahko se skrči, poškoduje se lahko lepilo in po pranju superge razpadejo ali izgubijo obliko. Če ne gre drugače, odstranite vezalke in jih perite v vrečkah za perilo, vsak čevelj posebej ter pri čim nižji temperaturi.

Drobno perilo

Malo perilo, denimo otroške nogavice in kapice, se lahko ujamejo v nedostopnih delih stroja in na koncu zaidejo v cev za odvod ali v filter ter povzročijo poplavo. Če jih vendarle ne nameravate prati na roke, jih perite v posebni vrečki za pranje občutljivega perila.