Kaj prinaša obdobje mrkov

Mrkov so se ljudje od nekdaj bali, čeprav so dolgoročno koristni. Njihov glavni namen je namreč ustvariti temelje za življenjske spremembe, katerih cena je včasih tudi to, da se najprej nekaj poruši. Toda če gledamo nanje s časovne razdalje, vedno vidimo, da so bili potrebni.

V času okoli mrkov so v zraku nemirne energije. Zdi se nam, kot da se nam tresejo tla pod nogami, da smo v fazi zaključevanja. Spopadamo se z neutemeljenimi strahovi, občutki nemoči, konkretnimi omejitvami. Zato je pomembno, da pogumno spustimo ljudi, stvari in življenjska okolja, ki ne podpirajo naših novih predstav, ciljev in življenjskih poti. Seveda ima vsak svojo rojstno karto in isti mrk lahko nekomu prinese spodbudo za naprej, drugega obremeni, tretjega pa se skoraj ne dotakne – odvisno od tega, ali stopinje mrka izpostavijo pomembne točke rojstne karte.

Vpliv mrka je dolgotrajen. Dogodki, povezani z njim, se lahko začnejo odvijati nekaj tednov pred mrkom in delujejo še več mesecev. Včasih prinašajo spremembe, ki nam povsem spremenijo življenje.

Sončev mrk naznanja nov začetek, vendar, da bi ga prinesel, najpogosteje sprva poruši vse, kar ga ovira. Zato imamo občutek, da prinaša rušenje, smrt, konec nečesa, v resnici je povezan z novimi začetki. Da bi bilo res tako, je treba prej nekaj porušiti, odstraniti, se nečemu odpovedati. Rušilni del sončevega mrka je vezan na nekaj tednov pred njim in nekaj tednov ali mesecev po njem. Nov začetek prihaja pozneje in lahko traja pol leta ali celo več po mrku, da se stvari postavijo na novo.

Lunin mrk je povezan s posledicami preteklosti, ki so lahko dobre ali slabe, odvisno od tega, česa v naši karti se dotakne. Vpliv čutimo teden ali dva prej, intenzivni del vztraja še kak mesec, nato pa so samo še popotresni sunki. V primeru negativne posledice sledijo poskusi reševanja situacije, v primeru pozitivne pa ugodni rezultati.

Mrki kličejo po spremembah in nam omogočijo prehod iz določenih življenjskih zgodb v druge. Spremembe prinašajo napore, izzive, rušijo trdno vizijo prihodnosti, nas postavljajo v situacije, ki nam niso znane, domače, v katerih se ne počutimo varne. Od nas zahtevajo, da stvari ponovno premislimo, ovrednotimo, se prilagodimo novemu. Prinašajo možnost rasti. Včasih se zdi, kot da nas prestavijo v novo okolje, v katerem laže izrazimo sebe. Toda ker smo radi v varnem, znanem, vnaprej predvidenem, se upiramo, zato nam njihove energije niso ljube.

Niso slabi, čeprav lahko prinesejo težke dogodke. In vedno ko na stvari, ki so jih prinesli, pogledamo z razdalje, razumemo, da je imelo vse skupaj smisel in je bilo nujno, da smo naredili spremembe, ki so nas privedle do tu, kjer smo zdaj. Pogled na pretekle mrke torej ni pogled na grozo, ki jo je prineslo življenje, ampak na to, kar nas je premaknilo, nam prineslo drug pogled, situacijo, priložnost za rast. Včasih so dogodki naporni, drugič zelo prijetni, bistveno pa je, da delujejo samo v odnosu z našo rojstno karto in ne morejo prinesti ničesar, kar ni zapisano v njej. S tem je torej tisto, kar prinašajo, nekaj, kar nam je bilo dano kot potencial že ob rojstvu.