Pet laži, s katerimi se tolažijo ljubice

Nešteto je razlogov, zaradi katerih moški skačejo čez plot, in prav toliko tistih, zaradi katerih so nekatere pripravljene sprejeti vlogo ljubice in v zvezi postati druga ženska. Ne glede na to, kako zagovarjajo svoje dejanje in čustva, nič ne spremeni dejstva, da s tem, ko postanejo ljubice, nekoga močno prizadenejo. Čeprav svoje početje opravičujejo na vse mogoče načine, tudi z lažmi.

Česar žena ne ve, je ne boli

Ne bo povsem držalo. To, da dobro skrivata razmerje, ne pomeni, da je resnica, ko bo prišla na dan (kar se bo zgodilo), ne bo prizadela. Svoje življenje je posvetila moškemu v prepričanju, da ji je on prav tako predan. Zaobljubila sta se drug drugemu, obljubila večno zvestobo v dobrem in slabem. In ko se razkrijejo karte ter se poruši njen svet, je zanjo to vir velike bolečine.

Gre zgolj za seks

Veliko tistih, ki se znajdejo v vlogi ljubice, sebe prepričuje, da gre zgolj za fizično privlačnost, brez globokih čustev in naklonjenosti in da je zvezo kadar koli mogoče končati. Na žalost največkrat ni tako. Praktično nemogoče je čustva pustiti ob strani. Kadar se z nekom povežete na spolni ravni, se prebudijo globlji občutki, in kadar se razvijejo ti, se zadeve močno zapletejo.

Vem, da od njega ne smem preveč pričakovati

Ne glede na to, da se dobro zavedate, da je poročen in ima družino ter da boste zato vedno druga izbira, vas bo sčasoma začelo motiti, da si s soprogo še vedno deli posteljo in da praznike preživlja z njo ter družino. Naj bo razum še tako pripravljen sprejeti dejstvo, da ste druga violina, srce ga najbrž ne bo.

Zapustil jo bo, ko bo pripravljen

V resnici se to skoraj nikoli ne zgodi. Morda on obljublja, da bo nekoč vas postavil na prvo mesto, se soočil s soprogo in ji povedal, da jo zapušča, a večinoma so to zgolj prazne besede, s katerimi vas zadržuje ob sebi. Moški dobro vedo, kaj želijo ženske slišati, zlasti poročeni. In tisto, kar vam zavzeto obljublja, so največkrat zgolj besede, ki jih od njega pričakujete in zaradi katerih mu dopuščate, da ste zanj še naprej zgolj občasna zabava.

Ona je do njega zlobna, boljše bi mu bilo brez nje

Poročen moški, ki se je pripravljen spustiti v prešuštvo, bo uporabil vsa sredstva, da vas bo prepričal, da bi mu občasno pogreli posteljo. In tu mu pride prav taktika, s katero vas prepričuje, da ga žena ne razume, da ga ne ceni, da se do njega grdo obnaša, da se stalno prepirata in da vsega tega ne more več prenašati. Vse to so zgolj laži. S soprogo bi morda imela povsem zgleden zakon, če se vanj ne bi vmešali vi. Če bi jo spoznali, bi si najbrž morali priznati, da je pravo nasprotje od slike, ki ste si jo na podlagi njegovih besed ustvarili vi. Konec koncev, kako lahko sploh kar koli verjamete nekomu, ki vodi skrivno življenje in svoji življenjski sopotnici iz dneva v dan laže in prikriva, da ji ni zvest.