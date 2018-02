Napake, zaradi katerih se trud med vadbo ne obrestuje  

Razlogi za vadbo so različni. Nekateri vadijo zato, da bi okrepili mišice, drugi, da bi izgubili kakšen kilogram, tretjim je glavna motivacija zdravje, četrtim dobro počutje itd. A med vsemi telovadci so tudi takšni, ki vztrajno počnejo napake. Poglejte najpogostejših pet in se jim izognite.

Izpuščanje raztezne vaj

Ne samo pred vadbo, temveč tudi po njej. Ob koncu telesne dejavnosti so mišice napete in potrebujejo počasno sproščanje ter umirjanje, prav temu pa so namenjene raztezne vaje, ki pomagajo mišicam, da se počasi umirijo, prav tako pa povečujejo fleksibilnost telesa. Študije ob tem kažejo, da raztezne vaje po vadbi manjšajo možnost za bolečine v mišicah, ki se sicer rade pojavijo naslednji dan.

Ne vzamete si časa za ohlajanje

Med vadbo telo deluje na vso moč, srce bije hitreje, krvni pretok je pospešen, po njej pa se mora organizem počasi umiriti in ohladiti. Takojšnji počitek torej ni ustrezen. Pred koncem vadbe postopoma zmanjšujte intenziteto, da se počasi umiri srčni utrip. Če boste vadbo prenehali tedaj, ko bo ta še pospešen, lahko občutite vrtoglavico.

Jeste takoj po vadbi

Hrana, bogata z beljakovinami, pripomore k obnovi mišic. Prav zato bi morali po vadbi uživati živila, ki vsebujejo beljakovine, v kombinaciji s sestavljenimi ogljikovimi hidrati in zdravimi maščobami. A vendar s prvim grižljajem počakajte 15 do 30 minut po koncu vadbe.

Pozabljate piti

Da bi nadoknadili zaradi znojenja izgubljeno tekočino, morate piti dovolj pred in med vadbo ter po njej. Primerna količina tekočine med drugim zmanjša občutljivost mišic, povečuje gibčnost in zagotavlja moč.

Ne spite dovolj

Potrebna je primerna količina spanja, med katero se telo regenerira in obnovijo mišice ter se obnovijo zalogo moči. Učinki vadbe zagotovo ne bodo takšni, kot bi si želeli, če si vsak dan ne boste privoščili dovolj spanja.